Главный тренер «Зенита» Семак: «У нас задача на турнир, чтобы все получили игровую практику»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Лусиано стал играть центральным нападающим, Кассьерра сейчас играет слева. Это связано с тем, что вы вписываете новичка?

— Это связано с количеством игроков. Мы не можем использовать всех игроков на всех привычных позициях. Поэтому у нас задача исключительно, чтобы все получили игровую практику. Никаких тактических задач сейчас не решается.

— Потом в итоге решили перейти на 4-4-2?

— Мы сегодня хотели посмотреть на действия Луиса Энрике как справа, так и слева. Игр много. Соперники играют по-разному. Хотим посмотреть.