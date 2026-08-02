Покажет ли «Матч ТВ» «Оренбург» — «Зенит»: на каком канале смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет «Зенит» в рамках 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 августа. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча не покажут на федеральном канале «Матч ТВ». Игру можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Оренбург» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 16:00. Газовик (Оренбург)