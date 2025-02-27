Александр Кокшаров: «Жду, когда потеплеет, чтобы прогуляться по Нижнему»
Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров рассказал, как обживается в Нижнем Новгороде.
«В целом за три дня, что мы уже в Нижнем Новгороде, немного прижился тут, — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт». — Снял квартиру, живу вместе с девушкой, машина тоже здесь — перевез. По сути, у меня изменилась только картинка. Новый город, и все. Прекрасный стадион, здесь проводился чемпионат мира, поэтому уже жду не дождусь, когда сыграю на нем.
Город еще не успели посмотреть, не гуляли, потому что очень холодно. Впрочем, я бывал здесь на выезде, когда играли с «Краснодаром» против «Пари НН», и тогда город реально сильно понравился. Я даже всем говорил, что сюда надо приехать, потому что центр очень красивый. Жду, когда немного потеплеет, чтобы пойти прогуляться. Слышал про канатную дорогу, тоже хочется прокатиться, у нас же рядом база. Но это когда уже тепло будет».
В декабре 2024 года 20-летний Кокшаров перешел в «Пари НН» на правах аренды до конца этого сезона.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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