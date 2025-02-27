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Мамаев: «Мне было очень интересно поработать с Карпиным, я рос на его игре»

Сергей Ярошенко

Бывший футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о переходе в стан желто-синих, а также оценил совместную работу с экс главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.

— В конце 2019 года вы перешли в «Ростов». В феврале вышло интервью Романа Орещука, где он рассказывал, что в то же самое время пытался договориться о вашем переходе в «Динамо». Насколько вы сами стремились туда попасть? Остались ли сожаления, что не получилось?

— Скажу откровенно: после освобождения первое предложение мне сделало «Динамо». Потом в течение одного-двух дней несколько команд предлагали перейти к ним, но «Динамо» было первое. На тот момент главным тренером был Дмитрий Хохлов. Я встречался с ним, с Романом Орещуком. Мы вместе общались, и это был приоритетный вариант на то время. Потом, когда мы уже фактически вышли на финишную стадию переговоров, они как-то не совсем красиво себя повели. Даже когда мы были в переговорах, я получил предложение от «Ростова», причем «Ростов» знал об этом. Мы встречались с Алексеем Рыскиным, Арташесом Арутюнянцем и Валерием Карпиным. Они сразу сделали мне предложение, тоже достаточно хорошее. Но я им так же честно сказал, что у меня есть опция с «Динамо». Мне надо все взвесить, и если что-то пойдет не так, то выбор пойдет в пользу «Ростова». Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером.

— Он ведь тогда еще не тренировал сборную...

— Мне было это очень интересно, потому что я вырос на его игре. И это значимая фигура для нашего футбола. Соответственно, в тот момент, когда «Динамо» не совсем корректно начало себя вести... Что это было, мне потом даже было неинтересно узнавать, но как только произошли какие-то непонятные ситуации накануне медобследования, которое я должен был пройти для «Динамо», я сразу, в тот же день, позвонил в «Ростов». Сказал, что я готов перейти к ним. Сожалений вообще никаких нет. Я, наоборот, по истечении времени понимаю, что в тот момент это было абсолютно правильное решение — попасть в команду к такому специалисту, как Карпин, именно в тот коллектив, в котором я оказался. Это были потрясающие два с половиной года, — цитирует Мамаева Metaratings.ru.

В феврале 2023 года Мамаев обяъвил о завершении карьеры. Помио «Ростова» хавбек играл за «Торпедо», «Химки», «Краснодар» и ЦСКА.

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Валерий Карпин
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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