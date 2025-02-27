Мамаев: «Мне было очень интересно поработать с Карпиным, я рос на его игре»
Бывший футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о переходе в стан желто-синих, а также оценил совместную работу с экс главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.
— В конце 2019 года вы перешли в «Ростов». В феврале вышло интервью Романа Орещука, где он рассказывал, что в то же самое время пытался договориться о вашем переходе в «Динамо». Насколько вы сами стремились туда попасть? Остались ли сожаления, что не получилось?
— Скажу откровенно: после освобождения первое предложение мне сделало «Динамо». Потом в течение одного-двух дней несколько команд предлагали перейти к ним, но «Динамо» было первое. На тот момент главным тренером был Дмитрий Хохлов. Я встречался с ним, с Романом Орещуком. Мы вместе общались, и это был приоритетный вариант на то время. Потом, когда мы уже фактически вышли на финишную стадию переговоров, они как-то не совсем красиво себя повели. Даже когда мы были в переговорах, я получил предложение от «Ростова», причем «Ростов» знал об этом. Мы встречались с Алексеем Рыскиным, Арташесом Арутюнянцем и Валерием Карпиным. Они сразу сделали мне предложение, тоже достаточно хорошее. Но я им так же честно сказал, что у меня есть опция с «Динамо». Мне надо все взвесить, и если что-то пойдет не так, то выбор пойдет в пользу «Ростова». Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером.
— Он ведь тогда еще не тренировал сборную...
— Мне было это очень интересно, потому что я вырос на его игре. И это значимая фигура для нашего футбола. Соответственно, в тот момент, когда «Динамо» не совсем корректно начало себя вести... Что это было, мне потом даже было неинтересно узнавать, но как только произошли какие-то непонятные ситуации накануне медобследования, которое я должен был пройти для «Динамо», я сразу, в тот же день, позвонил в «Ростов». Сказал, что я готов перейти к ним. Сожалений вообще никаких нет. Я, наоборот, по истечении времени понимаю, что в тот момент это было абсолютно правильное решение — попасть в команду к такому специалисту, как Карпин, именно в тот коллектив, в котором я оказался. Это были потрясающие два с половиной года, — цитирует Мамаева Metaratings.ru.
В феврале 2023 года Мамаев обяъвил о завершении карьеры. Помио «Ростова» хавбек играл за «Торпедо», «Химки», «Краснодар» и ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1