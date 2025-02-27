Мамаев: «Мне было очень интересно поработать с Карпиным, я рос на его игре»

Бывший футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о переходе в стан желто-синих, а также оценил совместную работу с экс главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.

— В конце 2019 года вы перешли в «Ростов». В феврале вышло интервью Романа Орещука, где он рассказывал, что в то же самое время пытался договориться о вашем переходе в «Динамо». Насколько вы сами стремились туда попасть? Остались ли сожаления, что не получилось?

— Скажу откровенно: после освобождения первое предложение мне сделало «Динамо». Потом в течение одного-двух дней несколько команд предлагали перейти к ним, но «Динамо» было первое. На тот момент главным тренером был Дмитрий Хохлов. Я встречался с ним, с Романом Орещуком. Мы вместе общались, и это был приоритетный вариант на то время. Потом, когда мы уже фактически вышли на финишную стадию переговоров, они как-то не совсем красиво себя повели. Даже когда мы были в переговорах, я получил предложение от «Ростова», причем «Ростов» знал об этом. Мы встречались с Алексеем Рыскиным, Арташесом Арутюнянцем и Валерием Карпиным. Они сразу сделали мне предложение, тоже достаточно хорошее. Но я им так же честно сказал, что у меня есть опция с «Динамо». Мне надо все взвесить, и если что-то пойдет не так, то выбор пойдет в пользу «Ростова». Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером.

— Он ведь тогда еще не тренировал сборную...

— Мне было это очень интересно, потому что я вырос на его игре. И это значимая фигура для нашего футбола. Соответственно, в тот момент, когда «Динамо» не совсем корректно начало себя вести... Что это было, мне потом даже было неинтересно узнавать, но как только произошли какие-то непонятные ситуации накануне медобследования, которое я должен был пройти для «Динамо», я сразу, в тот же день, позвонил в «Ростов». Сказал, что я готов перейти к ним. Сожалений вообще никаких нет. Я, наоборот, по истечении времени понимаю, что в тот момент это было абсолютно правильное решение — попасть в команду к такому специалисту, как Карпин, именно в тот коллектив, в котором я оказался. Это были потрясающие два с половиной года, — цитирует Мамаева Metaratings.ru.

В феврале 2023 года Мамаев обяъвил о завершении карьеры. Помио «Ростова» хавбек играл за «Торпедо», «Химки», «Краснодар» и ЦСКА.