Сергей Иванов назначен главным судьей матча «Зенит» — ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ. Игру «Зенит» — ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ВАР — Виталий Мешков.

На матч «Краснодар» — «Крылья Советов» главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев, на игру «Спартака» с «Оренбургом» — Павел Кукуян.

28 февраля

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

1 марта

«Пари НН» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

2 марта

«Химки» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Юрий Баскаков.

В турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков в 18 матчах. На второй строчке находится «Зенит» (39 баллов), на третьей — «Спартак» (37).

В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» (13 очков) и «Оренбург» (8). В зоне стыковых матчей располагаются «Химки» (16 очков) и «Факел» (14).

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