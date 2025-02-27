Сергей Иванов назначен главным судьей матча «Зенит» — ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ. Игру «Зенит» — ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ВАР — Виталий Мешков.
На матч «Краснодар» — «Крылья Советов» главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев, на игру «Спартака» с «Оренбургом» — Павел Кукуян.
28 февраля
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
1 марта
«Пари НН» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Николай Иванов.
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.
2 марта
«Химки» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Юрий Баскаков.
В турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков в 18 матчах. На второй строчке находится «Зенит» (39 баллов), на третьей — «Спартак» (37).
В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» (13 очков) и «Оренбург» (8). В зоне стыковых матчей располагаются «Химки» (16 очков) и «Факел» (14).
Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1