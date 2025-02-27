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Судейство

Сергей Иванов назначен главным судьей матча «Зенит» — ЦСКА

Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ. Игру «Зенит» — ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ВАР — Виталий Мешков.

На матч «Краснодар» — «Крылья Советов» главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев, на игру «Спартака» с «Оренбургом» — Павел Кукуян.

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28 февраля

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

1 марта

«Пари НН» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

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2 марта

«Химки» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Юрий Баскаков.

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В турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков в 18 матчах. На второй строчке находится «Зенит» (39 баллов), на третьей — «Спартак» (37).

В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» (13 очков) и «Оренбург» (8). В зоне стыковых матчей располагаются «Химки» (16 очков) и «Факел» (14).

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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