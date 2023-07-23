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Оганесян: «Хорошая игра получилась со «Спартаком», но это футбол. Все может перевернуться в любой момент»

Алина Савинова
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» в рамках первого тура чемпионата России.

«Хорошая игра получилась, но это футбол. Все может перевернуться в любой момент. Нам есть над чем работать. Будем исправлять свои ошибки. Со стороны показалось, что мы стали удерживать счет. Мы на поле видели все по-другому, а точнее не задумывались над этим и также хотели играть в футбол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Оганесяна.

Также он рассказал, как в команде восприняли приход нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Мы хорошо его приняли. В футболе так бывает, что меняется тренер. Это нормально. Теперь нам надо работать, воспринимать новую информацию», — добавил футболист.

На старте сезона «Оренбург» уступил «Спартаку» со счетом 2:3. Во втором туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Рубином». Матч пройдет 30 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005241584_oganesyan_myi_ne_uderjivali_nichyu_so_spartakom_prosto_v_futbole_vse_mojet_perevernutsya_v_lyuboy_moment
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
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