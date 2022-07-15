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Нападающий «Нижнего Новгорода» Кротов рассказал о настрое на сезон-2022/23 РПЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий клуба «Нижний Новгород» Вячеслав Кротов рассказал о планах на сезон-2022/23. Футболист ранее бесплатно перешел в нижегородский клуб.

— «НН» — новый этап в моей карьере. Хочу забить много мячей. Сколько? Не буду прогнозировать. Не скажу, сколько забью в новом сезоне, потому что тогда ничего не сбудется

— Сейчас все стали пристально следить за твоей статистикой забитых голов. Тебе есть что ответить хейтерам?

— Я все буду доказывать делом.

— Следишь за «Уфой»?

— Конечно, переживаю. Для меня это родной клуб, я там провел семь лет. Хоть в новом сезоне в Первой лиге много хороших клубов, но думаю и надеюсь, что «Уфа» выйдет в РПЛ.

— У тебя были предложения от других клубов РПЛ?

— Да, были из первой восьмерки РПЛ, но называть эти команды не буду. «Пари НН» проявлял настойчивый интерес, этим они меня и зацепили. Европейские клубы меня не звали.

В стартовом матче нового сезона в РПЛ нижегородская команда сыграет на выезде против «Локомотива».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-krotov-ne-skazhu-skol-ko-zab-yu-v-novom-sezone-potomu-chto-togda-nichego-ne-sbudetsya/
Вячеслав Кротов
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
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