Нападающий «Нижнего Новгорода» Кротов рассказал о настрое на сезон-2022/23 РПЛ
Нападающий клуба «Нижний Новгород» Вячеслав Кротов рассказал о планах на сезон-2022/23. Футболист ранее бесплатно перешел в нижегородский клуб.
— «НН» — новый этап в моей карьере. Хочу забить много мячей. Сколько? Не буду прогнозировать. Не скажу, сколько забью в новом сезоне, потому что тогда ничего не сбудется
— Сейчас все стали пристально следить за твоей статистикой забитых голов. Тебе есть что ответить хейтерам?
— Я все буду доказывать делом.
— Следишь за «Уфой»?
— Конечно, переживаю. Для меня это родной клуб, я там провел семь лет. Хоть в новом сезоне в Первой лиге много хороших клубов, но думаю и надеюсь, что «Уфа» выйдет в РПЛ.
— У тебя были предложения от других клубов РПЛ?
— Да, были из первой восьмерки РПЛ, но называть эти команды не буду. «Пари НН» проявлял настойчивый интерес, этим они меня и зацепили. Европейские клубы меня не звали.
В стартовом матче нового сезона в РПЛ нижегородская команда сыграет на выезде против «Локомотива».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -