Бывший гендиректор «Тосно» заявил, что Козлов не жаловался на проблемы с сердцем
Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего клуба 29-летнего Александра Козлова.
О смерти Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.
«Были ли у него проблемы с сердцем, когда он выступал за «Тосно»? Никогда ничего не было и близко. Мы же всегда проверяли. Два раза в год было полное обследование игроков. Никаких проблем не было. Жаловался ли он лично? Нет. Никогда», — приводит слова Матюшенко «Спорт День за Днем».
Летом 2016 года Козлов провел за «Тосно» 2 матча.
Также он играл за «Спартак», «Тюмень», «Химки», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК»
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Ахмат – Спартак
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|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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