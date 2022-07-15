Бывший гендиректор «Тосно» заявил, что Козлов не жаловался на проблемы с сердцем

Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего клуба 29-летнего Александра Козлова.

О смерти Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

«Были ли у него проблемы с сердцем, когда он выступал за «Тосно»? Никогда ничего не было и близко. Мы же всегда проверяли. Два раза в год было полное обследование игроков. Никаких проблем не было. Жаловался ли он лично? Нет. Никогда», — приводит слова Матюшенко «Спорт День за Днем».

Летом 2016 года Козлов провел за «Тосно» 2 матча.

Также он играл за «Спартак», «Тюмень», «Химки», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК»