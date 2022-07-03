Кассьерра — о дебюте за «Зенит»: «Чувствую себя немного уставшим»
Матео Кассьерра оценил свой дебют в составе «Зенита»
Нападающий Матео Кассьерра оценил свой дебют в составе «Зенита», который пришелся на товарищеский матч против «Црвены Звезды» (2:1).
Форвард появился на поле во втором тайме и стал автором победного мяча.
— Чувствую себя немного уставшим. Приехал в команду всего три дня назад, провел две тренировки. Рад, что забил. В следующую субботу нас ждет игра со «Спартаком», это самое важное.
— Вы готовы сыграть?
— Я не знаю. Мне надо тренироваться. Надеюсь, что смогу сыграть.
30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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