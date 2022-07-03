Нападающий Матео Кассьерра оценил свой дебют в составе «Зенита», который пришелся на товарищеский матч против «Црвены Звезды» (2:1).

Форвард появился на поле во втором тайме и стал автором победного мяча.

— Чувствую себя немного уставшим. Приехал в команду всего три дня назад, провел две тренировки. Рад, что забил. В следующую субботу нас ждет игра со «Спартаком», это самое важное.

— Вы готовы сыграть?

— Я не знаю. Мне надо тренироваться. Надеюсь, что смогу сыграть.

30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».