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ПСВ согласовал со «Спартаком» трансфер Гус Тила

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил в ближайшее время официально перейдет в ПСВ. Клубы уже согласовали трансфер игрока, сообщает AD.nl.

Сумма сделки составит 4 миллиона евро при учете выплаты максимальных бонусов.

Сам 24-летний нидерландец подпишет контракт с клубом на четыре года. Футболист уже прошел медосмотр.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Гус Тил
ФК ПСВ
ФК Спартак (Москва)
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