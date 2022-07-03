ПСВ согласовал со «Спартаком» трансфер Гус Тила

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в ближайшее время официально перейдет в ПСВ. Клубы уже согласовали трансфер игрока, сообщает AD.nl.

Сумма сделки составит 4 миллиона евро при учете выплаты максимальных бонусов.

Сам 24-летний нидерландец подпишет контракт с клубом на четыре года. Футболист уже прошел медосмотр.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.