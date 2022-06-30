Стало известно, на какой срок «Зенит» подпишет Матео Кассьерру

Как стало известно «СЭ», сегодня Матео Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Вчера, 29 июня, футболист успешно прошел медосмотр. До этого игрок прилетал в Сочи, чтобы попрощаться с бывшей командой.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.