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Сегодня, 14:03

«Зенит» официально объявил о покупке форварда «Сочи» Матео Кассьерры

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» официально объявил о покупке нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

Клуб представил 25-летнего колумбийца коротким роликом, в котором форвард стоит на берегу Невы и загорает.

Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». По данным нашего издания, у футболиста будет прописано 20 миллионов евро в контракте в качестве отступных.

В сезоне-2021/22 форвард забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».

Матео Кассьерра
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