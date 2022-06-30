«Зенит» официально объявил о покупке форварда «Сочи» Матео Кассьерры

«Зенит» официально объявил о покупке нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

Клуб представил 25-летнего колумбийца коротким роликом, в котором форвард стоит на берегу Невы и загорает.

Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». По данным нашего издания, у футболиста будет прописано 20 миллионов евро в контракте в качестве отступных.

В сезоне-2021/22 форвард забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».