«Зенит» официально объявил о покупке форварда «Сочи» Матео Кассьерры
«Зенит» официально объявил о покупке нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.
Клуб представил 25-летнего колумбийца коротким роликом, в котором форвард стоит на берегу Невы и загорает.
Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». По данным нашего издания, у футболиста будет прописано 20 миллионов евро в контракте в качестве отступных.
В сезоне-2021/22 форвард забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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