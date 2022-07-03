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Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок против «Спартака»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (2:1) рассказал подготовке к матчу за Суперкубок против «Спартака».

— Это была генеральная репетиция матча за Суперкубок. Анализировали ли вы уже «Спартак»? Что думаете о новом тренере Гильермо Абаскале?

— Мы пока не анализировали соперника. У нас достаточно времени будет, сможем проанализировать, постараемся это сделать максимально. Игроков «Спартака» мы знаем. А что касается рисунка игры и почерка главного тренера, то посмотрим. Пока еще не смотрели.

— Насколько вам важен Суперкубок?

— Мне кажется, идет нагнетание ситуации. Все прекрасно понимают, что Суперкубок — матч, если не выставочный, то предваряющий старт чемпионата. Но ввиду принципиальности соперников внимание повышенное. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива, направленного на успехи клуба. И это понятно — сильных никто не любит. С таким давлением и работаем. Ничего страшного. В этом году это принципиальная встреча. Что касается обсуждений дополнительных составляющих, то это излишне. Мы прекрасно знаем, что и «Спартак», и «Локомотив» принимали матч за Суперкубок в Москве. И мы играли там, этот вопрос никогда не обсуждался. Наше дело — готовиться и делать свою работу максимально хорошо, чтобы в каждой игре показывать интересный футбол.

Матч за Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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