Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок против «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (2:1) рассказал подготовке к матчу за Суперкубок против «Спартака».
— Это была генеральная репетиция матча за Суперкубок. Анализировали ли вы уже «Спартак»? Что думаете о новом тренере Гильермо Абаскале?
— Мы пока не анализировали соперника. У нас достаточно времени будет, сможем проанализировать, постараемся это сделать максимально. Игроков «Спартака» мы знаем. А что касается рисунка игры и почерка главного тренера, то посмотрим. Пока еще не смотрели.
— Насколько вам важен Суперкубок?
— Мне кажется, идет нагнетание ситуации. Все прекрасно понимают, что Суперкубок — матч, если не выставочный, то предваряющий старт чемпионата. Но ввиду принципиальности соперников внимание повышенное. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива, направленного на успехи клуба. И это понятно — сильных никто не любит. С таким давлением и работаем. Ничего страшного. В этом году это принципиальная встреча. Что касается обсуждений дополнительных составляющих, то это излишне. Мы прекрасно знаем, что и «Спартак», и «Локомотив» принимали матч за Суперкубок в Москве. И мы играли там, этот вопрос никогда не обсуждался. Наше дело — готовиться и делать свою работу максимально хорошо, чтобы в каждой игре показывать интересный футбол.
Матч за Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе в Санкт-Петербурге.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -