Источник: «Зенит» и «Спартак» интересуются форвардом Нене, «Фенербахче» просит 25 миллионов евро

«Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к нападающему «Фенербахче» Доржелесу Нене, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что клуб из Стамбула еще не получал официальных предложений по игроку, но хочет выручить от сделки не менее 25 миллионов евро. По информации издания, российские клубы начали переговоры через агентов.

По данным источника, на 23-летнего малийца также претендуют дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Штутгарт».

Контракт Нене с «Фенербахче» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. В сезоне-2025/26 вингер провел 39 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее он играл за «Зальцбург», «Вестерло», «Лиферинг» и «Рид». За сборную Мали на его счету 9 голов в 32 матчах.