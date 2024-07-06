Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На 70 процентов мы готовы к началу сезона»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал «СЭ» о подготовке к сезону.

«Сборы сложные, но вытерпели. Идет силовая нагрузка. Думаю, процентов на 70 мы готовы к началу сезона», — сказал Воробьев «СЭ».

Ранее железнодорожники разгромили «Балтику» со счетом 4:1 в товарищеском матче. В следующем контрольном поединке команда Михаила Галактионова встретится с «Партизаном» 10 июля.