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Воробьев о переходе в «Локомотив»: «Чувствую себя комфортно. Рад быть в топ-клубе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в московском клубе.

«Безусловно, рад перейти в топ-клуб. Благодарен команде, тренерскому штабу за то, что тепло приняли. Чувствую себя комфортно, продолжаем работать», — сказал Воробьев «СЭ».

«Локомотив» в июне объявил о переходе 26-летнего форварда из «Оренбурга».

Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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