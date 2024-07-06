Воробьев о переходе в «Локомотив»: «Чувствую себя комфортно. Рад быть в топ-клубе»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в московском клубе.
«Безусловно, рад перейти в топ-клуб. Благодарен команде, тренерскому штабу за то, что тепло приняли. Чувствую себя комфортно, продолжаем работать», — сказал Воробьев «СЭ».
«Локомотив» в июне объявил о переходе 26-летнего форварда из «Оренбурга».
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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