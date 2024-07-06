Воробьев о переходе в «Локомотив»: «Чувствую себя комфортно. Рад быть в топ-клубе»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в московском клубе.

«Безусловно, рад перейти в топ-клуб. Благодарен команде, тренерскому штабу за то, что тепло приняли. Чувствую себя комфортно, продолжаем работать», — сказал Воробьев «СЭ».

«Локомотив» в июне объявил о переходе 26-летнего форварда из «Оренбурга».