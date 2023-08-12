Изидор о ничьей «Локомотива» с «Крыльями»: «Лантратов — лучший игрок матча и полностью заслуживает это звание»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ.
«Мы играли с сильной командой, «Крылья» показали себя очень хорошо. У них было много моментов сегодня. Лантратов нам очень помог! Не знаю, как объяснить результат, мы ему не рады. Сейчас будем готовиться к следующей игре. Сделаем работу над ошибками», — сказал Изидор.
Изидор также рассказал, что в раздевалке поздравил вратаря железнодорожников Илью Лантратова, который отразил пенальти и сделал ряд ключевых спасений.
«Думаю, Лантратов — лучший игрок матча, он полностью заслуживает это звание. Я поздравил его, потому он провел очень крутую игру. Надеюсь, он сможет продержаться на таком же уровне все оставшуюся часть сезона. Старт чемпионата? Это не то, чего мы ожидали. В прошлом сезоне мы были хороши, много выигрывали. Нельзя упускать такие очки, как сегодня. Думаю, мы вернемся на свой путь и выиграем еще больше игр», — добавил Изидор.
«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 5 очками идет на шестой строчке.
В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0