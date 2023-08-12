Изидор о ничьей «Локомотива» с «Крыльями»: «Лантратов — лучший игрок матча и полностью заслуживает это звание»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ.

«Мы играли с сильной командой, «Крылья» показали себя очень хорошо. У них было много моментов сегодня. Лантратов нам очень помог! Не знаю, как объяснить результат, мы ему не рады. Сейчас будем готовиться к следующей игре. Сделаем работу над ошибками», — сказал Изидор.

Изидор также рассказал, что в раздевалке поздравил вратаря железнодорожников Илью Лантратова, который отразил пенальти и сделал ряд ключевых спасений.

«Думаю, Лантратов — лучший игрок матча, он полностью заслуживает это звание. Я поздравил его, потому он провел очень крутую игру. Надеюсь, он сможет продержаться на таком же уровне все оставшуюся часть сезона. Старт чемпионата? Это не то, чего мы ожидали. В прошлом сезоне мы были хороши, много выигрывали. Нельзя упускать такие очки, как сегодня. Думаю, мы вернемся на свой путь и выиграем еще больше игр», — добавил Изидор.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 5 очками идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».