Семин: «Успех «Крыльев» на старте сезона не удивляет, Осинькин — отличный тренер»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что «Крылья Советов» прошли первые четыре тура РПЛ без поражений.

«Успех «Крыльев Советов» на старте сезона не удивляет. Осинькин — отличный тренер, который прививает красивый и эффективный футбол своей команде. Далеко не каждый сможет так перестроиться после ухода основных игроков. Бороться за восьмерику сильнейших такой команде вполне по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В 5-м туре самарская команда сыграет против «Рубина». Матч пройдет 18 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.