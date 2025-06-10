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Комличенко — о логистике в «Ростове»: «Жестко, но привыкли. Чего ныть? Такая реальность»

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» рассказал о сложностях с логистикой в «Ростове».

«Когда выиграл, дорога переносится легче. Но если поражение... Жестко, но со временем привыкли. Чего ныть? Такая реальность. Меня спасали только карты — играли с Байрамяном, Суторминым, Уткиным, Ятимовым. Другие смотрели фильмы, сериалы, книги читали. У Комарова, например, была портативная игровая приставка. Надо что-то придумывать, иначе крыша поедет. Плюс такие поездки еще влияют на здоровье. У пацанов начали появляться протрузии, грыжи на спинах. Лечь [в автобусе] особо возможности нет, все места заняты. Ты постоянно сидишь в одном положении. Мы думали, что на поезде будет полегче, но в целом то же самое», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко также ответил на вопрос о полезности подобного опыта.

«Он нужен, но полгодика достаточно, год — с головой. А вот несколько лет... Ребятам из Москвы надо ценить, что у них таких выездов мало. Мы брали другим — футбольной атмосферой, коллективом, настроением. Старшие с младшими на позитиве. Иностранцы молодцы, никто не ныл, не ябедничал, в прессу не кидал в духе: «Мы обреченные, нам тяжело». Спасал здоровый климат внутри коллектива», — добавил Комличенко.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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