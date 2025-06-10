Комличенко — о логистике в «Ростове»: «Жестко, но привыкли. Чего ныть? Такая реальность»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» рассказал о сложностях с логистикой в «Ростове».

«Когда выиграл, дорога переносится легче. Но если поражение... Жестко, но со временем привыкли. Чего ныть? Такая реальность. Меня спасали только карты — играли с Байрамяном, Суторминым, Уткиным, Ятимовым. Другие смотрели фильмы, сериалы, книги читали. У Комарова, например, была портативная игровая приставка. Надо что-то придумывать, иначе крыша поедет. Плюс такие поездки еще влияют на здоровье. У пацанов начали появляться протрузии, грыжи на спинах. Лечь [в автобусе] особо возможности нет, все места заняты. Ты постоянно сидишь в одном положении. Мы думали, что на поезде будет полегче, но в целом то же самое», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко также ответил на вопрос о полезности подобного опыта.

«Он нужен, но полгодика достаточно, год — с головой. А вот несколько лет... Ребятам из Москвы надо ценить, что у них таких выездов мало. Мы брали другим — футбольной атмосферой, коллективом, настроением. Старшие с младшими на позитиве. Иностранцы молодцы, никто не ныл, не ябедничал, в прессу не кидал в духе: «Мы обреченные, нам тяжело». Спасал здоровый климат внутри коллектива», — добавил Комличенко.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.