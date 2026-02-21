Нападающий «Локомотива» Комличенко рассказал о своей физической форме за неделю до возобновления сезона РПЛ

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал о своей физической форме за неделю до возобновления сезона РПЛ.

«Локомотив» первый матч второй половины чемпионата проведет 28 февраля против «Пари НН».

— У тебя получились результативные сборы: шесть забитых мячей, две передачи. Как сам оценишь состояние?

— Да нормально, отлично себя чувствую физически, готов, как видите, помогать команде. Там дальше уже посмотрим, — сказал Комличенко в интервью пресс-службе «Локомотива».

«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.