«Краснодар» 22 февраля отмечает 18-летие клуба

«Краснодар» отмечает день рождения клуба.

22 февраля исполнилось 18 лет со дня создания клуба.

«Нам — 18! Мы выросли вместе с вами — через победы, сложные матчи, громкую поддержку и моменты, которые навсегда останутся в истории клуба. Ярких эмоций и красивых побед, быки! С днем рождения!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал победителем РПЛ. Также команда ранее один раз становилась серебряным призером чемпионата России, трижды — бронзовым. «Краснодар» по два раза выходил в финал Кубка России и 1/8 финала Лиги Европы.