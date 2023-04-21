Нападающий «Локомотива» Камано: «Нам надо сохранить менталитет победителей»

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано оценил игру команды в последних матчах.

«Мы начали побеждать, стараемся вернуться в верхнюю часть таблицы. Сейчас нам надо сохранить эту мотивацию, менталитет победителей, чтобы продолжать брать по три очка в каждой игре. Мы можем играть еще лучше», — сказал Камано в интервью пресс-службе «Локомотива».

После 23 туров «Локомотив» с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова выиграла 5 из последни 6 матчей в чемпионате России.