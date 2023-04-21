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Карвальо заявил, что Семак занимает особое место в его футбольной карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о своем отношении к экс-футболисту армейского клуба Сергею Семаку.

«Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», — приводит слова Карвальо Sport24.

Семак выступал за ЦСКА в 1994-2004 годах, сейчас он является главным тренером «Зенита».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-karvalo-o-semake-klassnyy-paren-v-moyey-futbolnoy-istorii-semak-zanimayet-osoboye-mesto
Даниэл Карвальо
Сергей Семак
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
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22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Зенит – Динамо
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Пари НН – Кр. Советов
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