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Борис Игнатьев считает, что Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Александру Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне.

«Мостовой — отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера — это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и успешная карьера, но чтобы он стал тренером — я не представляю. У него нет понимания как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в ФНЛ или РПЛ», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Ранее 54-летний Мостовой сообщил, что «продвигается» по вопросу получения тренерской лицензии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-b-ignatyev-mostovoy-otlichnyy-igrok-on-khorosho-ponimayet-igru-no-on-v-roli-trenera-eto-absurd-kakoy-to
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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