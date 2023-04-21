Борис Игнатьев считает, что Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Александру Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне.

«Мостовой — отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера — это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и успешная карьера, но чтобы он стал тренером — я не представляю. У него нет понимания как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в ФНЛ или РПЛ», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Ранее 54-летний Мостовой сообщил, что «продвигается» по вопросу получения тренерской лицензии.