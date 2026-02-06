Форвард «Краснодара» Мозес о победе над «Зенитом»: «Сработал наш план на матч»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— У нас был план на этот матч, который сработал. В первом тайме было сложнее, потому что было много длинных мячей, но мы хорошо отработали как команда и получили три очка.

— Много жестких единоборств уже было на этом турнире. Откуда такая агрессия друг к другу?

— Обе команды хорошо готовились к матчам. Такие жесткие единоборства происходят и в чемпионате. Это нормально.

— Расскажите о своем забитом мяче. Насколько не хватает Кордобы и как игра «Краснодара» от этого меняется?

— Я — нападающий. Это моя работа — чувствовать, ожидать такие моменты и быть в нужном месте. Что касается Джона, он — очень важный игрок для нас и мы с нетерпением ждем его возвращения.

— Как отличаются ваши с Джоном задачи и функции в игре?

— Не думаю, что есть какая-то разница в плане подготовки и каких-то задач. В матче с «Зенитом» было важно выигрывать борьбу. Самое важное — это победа. Не важно, забью я или нет.

— Как оцените свое и командное состояние?

— Думаю, мы готовы. Потому что мы работали с самого начала тренировочных сборов. Мы определенно будем готовы к возобновлению сезона.

В заключительном матче зимнего турнира «Краснодар» встретится с московским «Динамо», а «Зенит» сыграет против ЦСКА.