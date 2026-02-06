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Форвард «Краснодара» Мозес о победе над «Зенитом»: «Сработал наш план на матч»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— У нас был план на этот матч, который сработал. В первом тайме было сложнее, потому что было много длинных мячей, но мы хорошо отработали как команда и получили три очка.

— Много жестких единоборств уже было на этом турнире. Откуда такая агрессия друг к другу?

— Обе команды хорошо готовились к матчам. Такие жесткие единоборства происходят и в чемпионате. Это нормально.

— Расскажите о своем забитом мяче. Насколько не хватает Кордобы и как игра «Краснодара» от этого меняется?

— Я — нападающий. Это моя работа — чувствовать, ожидать такие моменты и быть в нужном месте. Что касается Джона, он — очень важный игрок для нас и мы с нетерпением ждем его возвращения.

— Как отличаются ваши с Джоном задачи и функции в игре?

— Не думаю, что есть какая-то разница в плане подготовки и каких-то задач. В матче с «Зенитом» было важно выигрывать борьбу. Самое важное — это победа. Не важно, забью я или нет.

— Как оцените свое и командное состояние?

— Думаю, мы готовы. Потому что мы работали с самого начала тренировочных сборов. Мы определенно будем готовы к возобновлению сезона.

В заключительном матче зимнего турнира «Краснодар» встретится с московским «Динамо», а «Зенит» сыграет против ЦСКА.

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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Тормена: «Краснодару» было нелегко с «Зенитом»

Record: Рейс будет зарабатывать в ЦСКА 3,5 миллиона евро за сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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