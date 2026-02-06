Тормена: «Краснодару» было нелегко с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Обе команды очень хороши, важно побеждать, и не важно, играем мы в чемпионате или нет. Мы хорошо вышли, показали качественный футбол. Важно подготовиться к возобновлению чемпионата на 100 процентов. С «Зенитом» было нелегко. Это была сложная игра. У «Зенита» футболисты высокого уровня. Мы увидели большой счет, но главное — что будет в чемпионате», — сказал Тормена.

В заключительном матче зимнего турнира РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» встретится с московским «Динамо». Обе игры пройдут 10 февраля.