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Сергеев — второй бомбардир «Зенита» с пента-триком в международном матче

Руслан Минаев
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил пять мячей в ворота «Дубай Сити» (8:0) в товарищеском матче.

Как отмечает пресс-служба питерцев, Сергеев стал вторым игроком клуба, кто оформил пента-трик в международном матче.

Ранее этого добился Александр Кержаков, который забил пять голов нидерландскому «Тонегидо» на зимних сборах в 2005 году.

В этом сезоне на счет 27-летнего Сергеев 22 матча за «Зенит» во всех турнирах, 9 голов и 5 результативных передач.

Александр Кержаков
Иван Сергеев
ФК Зенит
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Факел – Химки
 - : -
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