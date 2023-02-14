Сергеев — второй бомбардир «Зенита» с пента-триком в международном матче

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил пять мячей в ворота «Дубай Сити» (8:0) в товарищеском матче.

Как отмечает пресс-служба питерцев, Сергеев стал вторым игроком клуба, кто оформил пента-трик в международном матче.

Ранее этого добился Александр Кержаков, который забил пять голов нидерландскому «Тонегидо» на зимних сборах в 2005 году.

В этом сезоне на счет 27-летнего Сергеев 22 матча за «Зенит» во всех турнирах, 9 голов и 5 результативных передач.