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Сегодня, 13:32

Леандро Фернандес заявил, что у «Спартака» и «Зенита» не было шансов его подписать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, согласился бы ли он перейти в «Спартак» или «Зенит» в период своей игры за бело-голубых.

«Когда играл за «Динамо», я даже не рассматривал вариант уйти в другую команду из России. Если бы «Спартак» или «Зенит» сделали мне предложение, у них было бы ноль шансов подписать меня. Это же главный соперник! Это то же самое, как если бы я в Аргентине перешел к принципиальному сопернику. Для меня такое невозможно. Драка с Денисовым? Эта драка — не самое лучшее, что можно вспомнить о моей карьере за «Динамо». То были эмоции, без которых в футболе не обойтись. Я презираю драки в футболе, могу сказать лишь то, что я бился за эмблему «Динамо» на груди. Но Игорь — не самый агрессивный футболист, которого я встречал на поле», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Фернандес играл за «Динамо» с 2006 по 2014 год. Всего за московский клуб он провел 235 матчей, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leandro-fernandes-u-spartaka-i-zenita-by-lo-by-nol-shansov-podpisat-menya/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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