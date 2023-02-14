Леандро Фернандес заявил, что у «Спартака» и «Зенита» не было шансов его подписать

Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, согласился бы ли он перейти в «Спартак» или «Зенит» в период своей игры за бело-голубых.

«Когда играл за «Динамо», я даже не рассматривал вариант уйти в другую команду из России. Если бы «Спартак» или «Зенит» сделали мне предложение, у них было бы ноль шансов подписать меня. Это же главный соперник! Это то же самое, как если бы я в Аргентине перешел к принципиальному сопернику. Для меня такое невозможно. Драка с Денисовым? Эта драка — не самое лучшее, что можно вспомнить о моей карьере за «Динамо». То были эмоции, без которых в футболе не обойтись. Я презираю драки в футболе, могу сказать лишь то, что я бился за эмблему «Динамо» на груди. Но Игорь — не самый агрессивный футболист, которого я встречал на поле», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Фернандес играл за «Динамо» с 2006 по 2014 год. Всего за московский клуб он провел 235 матчей, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач.