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Сегодня, 11:28

«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счетом 8:0, Сергеев оформил пента-трик

Руслан Минаев
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«Зенит» разгромил «Дубай Сити» в товарищеском матче — 8:0.

В составе питерцев пять голов забил Иван Сергеев, также отличились Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Помимо этого, «Зенит» сегодня проведет товарищескую встречу с «Уралом» (начало — в 17.00 мск).

В предыдущем товарищеском матче действующий чемпион РПЛ сыграл вничью с «Арарат-Арменией» — 1:1.

Заключительной товарищеской встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Краснодар

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