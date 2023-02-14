«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счетом 8:0, Сергеев оформил пента-трик

«Зенит» разгромил «Дубай Сити» в товарищеском матче — 8:0.

В составе питерцев пять голов забил Иван Сергеев, также отличились Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Аким Белохонов.

Помимо этого, «Зенит» сегодня проведет товарищескую встречу с «Уралом» (начало — в 17.00 мск).

В предыдущем товарищеском матче действующий чемпион РПЛ сыграл вничью с «Арарат-Арменией» — 1:1.

Заключительной товарищеской встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.