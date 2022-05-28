«Уфа» — «Оренбург»: Журавлев сравнял счет в конце первого тайма

Защитник «Уфы» Юрий Журавлев сравнял счет в ответном стыковом матче против «Оренбурга». Он отличился в самом конце первого тайма.

Гамид Агаларов нанес удар головой по воротам соперника. Но Журавлев подставил свою голову под удар и изменил траекторию полета мяча, после чего он влетел в сетку.

Напомним, что первая встреча между командами, которая прошла в Оренбурге, закончилась со счетом 2:2.