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Сегодня, 16:46

«Уфа» — «Оренбург»: Журавлев сравнял счет в конце первого тайма

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Уфы» Юрий Журавлев сравнял счет в ответном стыковом матче против «Оренбурга». Он отличился в самом конце первого тайма.

Гамид Агаларов нанес удар головой по воротам соперника. Но Журавлев подставил свою голову под удар и изменил траекторию полета мяча, после чего он влетел в сетку.

Напомним, что первая встреча между командами, которая прошла в Оренбурге, закончилась со счетом 2:2.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Уфа
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