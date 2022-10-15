ЦСКА представил проморолик перед матчем со «Спартаком»

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ЦСКА опубликовал проморолик, посвященный предстоящему матчу 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Видеоролик выполнен с отсылкой к фильму «Люди Икс».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).