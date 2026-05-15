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Сергеев: «Месси уже был чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Криштиану Роналду (справа).
Фото Getty Images

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев заявил, что будет болеть за сборную Португалии на ЧМ-2026.

— За кого будете болеть на чемпионате мира?

— Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий (улыбается). Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.

— А за кого вы в вечном споре: Месси или Роналду?

— Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

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Иван Сергеев
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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