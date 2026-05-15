Сергеев: «Месси уже был чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев заявил, что будет болеть за сборную Португалии на ЧМ-2026.

— За кого будете болеть на чемпионате мира?

— Да каких-то предпочтений у меня нет. Если будет получаться посмотреть какие-то матчи, конечно, посмотрю. Пока даже календарь не изучал. А вообще сейчас же можно смотреть обзоры. Так что буду в курсе событий (улыбается). Интересно последить за Норвегией. Там сейчас футбол реально на подъеме, прогрессирует.

— А за кого вы в вечном споре: Месси или Роналду?

— Два великих игрока. Месси уже становился чемпионом мира. Пусть теперь выиграет Роналду.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.