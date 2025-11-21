Нгамале: «Не смешиваю профессиональную жизнь с личной. Сосредоточен на футболе»
Нападающий «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамале в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем самочувствии.
— Как прошли твои игры за Камерун?
— Все было хорошо. Я не смешиваю свою профессиональную жизнь с личной. Когда я нахожусь на футбольном поле, я думаю только о футболе.
— Как ты чувствуешь себя сейчас?
— Сосредоточен на футболе, — сказал Нгамале «СЭ» на Лиге Ставок Media Basket.
В нынешнем сезоне 31-летний Нгамале провел 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Новости