Нападающий «Динамо» Маухуб провел тренировку перед матчем со «Спартаком»

Агент нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба Анис эль-Мехди ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении футболиста.

«Эль-Мехди уже тренировался. Посмотрим, сыграет он в матче против «Спартака» или нет», — сказал эль-Мехди «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний нападающий «Динамо», получивший повреждение большой приводящей мышцы перед матчем с «Зенитом» 26 апреля, должен вернуться в общую группу 8-9 мая.

7 мая, Metaratings.ru сообщил, что футболист восстановился от травмы.