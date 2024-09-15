Нападающий ЦСКА Мусаев о поражении от «Зенита»: «Чего не хватило команде? Моего гола»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал «СЭ» поражение команды в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Очень грустно, что проиграли. Обидное поражение от «Зенита». Чего не хватило команде? Моего гола», — сказал Мусаев «СЭ».

После этого матча «Зенит» (20 очков) возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.