Васин объявил о завершении карьеры

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры.

«Я закончил карьеру», — цитирует 35-летнего россиянина matchtv.ru.

В июле Васин расторг контракт с «Кайратом», за который играл с февраля 2022 года.

Также футболист за карьеру выступал за ЦСКА, «Спартак-Нальчик», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу». Он является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную России защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.