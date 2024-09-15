Васин объявил о завершении карьеры
Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры.
«Я закончил карьеру», — цитирует 35-летнего россиянина matchtv.ru.
В июле Васин расторг контракт с «Кайратом», за который играл с февраля 2022 года.
Также футболист за карьеру выступал за ЦСКА, «Спартак-Нальчик», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу». Он является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
За сборную России защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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