Адольфо Гайч объяснил, почему так тяжело адаптируется к России

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с «СЭ» рассказал о сложностях переезда в Россию.

23-летний аргентинец перешел в московский клуб из аргентинского «Сан-Лоренцо» 5 августа 2020 года.

«Почему моя адаптация в России проходит так тяжело? Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура — это очень сложно. Но, могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше (когда только пришел).

Сейчас в команде есть несколько латиноамериканцев. У нас отличная связь. Много времени проводим вместе. Общаемся, слушаем музыку, пьем мате. Это помогает», — сказал Гайч «СЭ».

Прошедший сезон нападающий провел в аренде в испанской «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.