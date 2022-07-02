Жоаозиньо: «Уход Кассьерры является серьезной потерей для «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

«Конечно же, его уход является серьезной потерей для нашей команды. Он хорошо провел прошлый сезон, много забил за «Сочи». Стал в составе нашей команды одним из лучших бомбардиров сезона. Был ли он лидером нашей команды? У нас нет явного одного лидера, есть команда! Без команды не один игрок не сможет стать лучшим. Надеюсь, что у него все получится дальше. Желаю ему играть в «Зените» так же, как играл у нас в «Сочи». Удачи, Матео!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

30 июня Кассьерра подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».