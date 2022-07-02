Терюшков — о возможном переходе Урунова в «Химки»: «Рано говорить о какой-то конкретике»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход в подмосковный клуб полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Мы сейчас смотрим большое количество игроков. Рано говорить о какой-то конкретике. Клуб рассматривает многих футболистов и Урунова в том числе», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.

В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.