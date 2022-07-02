Терюшков — о возможном переходе Урунова в «Химки»: «Рано говорить о какой-то конкретике»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход в подмосковный клуб полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
«Мы сейчас смотрим большое количество игроков. Рано говорить о какой-то конкретике. Клуб рассматривает многих футболистов и Урунова в том числе», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.
В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0-0
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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