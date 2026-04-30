Нападающий «Балтики» Хиль перенесет операцию на голеностоп

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль перенесет операцию на голеностоп, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Отмечается, что 24-летнего сальвадорца продолжает беспокоить повреждение, полученное в игре 24-го тура РПЛ с «Пари НН».

Кроме того, в клубе сообщили, что после матча 27-го тура против «Акрона» у капитана команды Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован на следующей неделе.

Хиль с 13 голами в 24 матчах занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2025/26. 29-летний Филин провел 22 матча в РПЛ, в которых отметился 1 голом.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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