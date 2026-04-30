Бояринцев — о Карседо: «С точки зрения тактики «Спартак» сейчас смотрится интереснее, чем при Абаскале и Станковиче»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых.

— Как вам работа Карседо?

— С точки зрения тактики «Спартак» сейчас смотрится интереснее, чем при Абаскале и Станковиче. Солиднее, разнообразнее. При сербе в первой половине сезона было больше агрессии, но меньше конструктивного футбола.

С Карседо появилась вариативность при выходе из обороны в атаку. Уже проглядывается спартаковская стилистика — контроль мяча, быстрые комбинации, постоянные открывания между линиями. В общем, команда преобразилась, есть реальный шанс зацепиться за бронзу. О которой пару месяцев назад никто не помышлял.

После 27 туров «Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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