Бояринцев: «Если «Спартак» хочет претендовать на чемпионство, надо найти голкипера с опытом борьбы за титул»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в обороне.

— Если к опорной зоне и атакующей группе вопросов мало, то проблемы в обороне как были, так и остались. В центр нужны более квалифицированные игроки, чем Джику и Ву. А на фланги — креативщики. Способные не только мяч отобрать, но и помочь атаке. Мы же видим, что требует Карседо от крайних защитников. В каждом матче они поднимаются высоко. Яркий пример — недавняя встреча с «Локомотивом», где Денисов имел больше всех моментов, а Зобнин с левой отдал голевой пас.

Жаль, что пока травмирован Саусь, купленный зимой у «Балтики». Я знаю возможности этого футболиста еще по Первой лиге. Скоростной, с огромным объемом работы, умеет и обороняться, и атаковать. На левую бровку нужен такой же.

Ну и конечно, необходим надежный вратарь. У Максименко бывают яркие матчи, но спасает далеко не всегда. Если «Спартак» хочет претендовать на чемпионство, надо найти голкипера с опытом борьбы за титул. Чтобы и в раме выручал, и защитниками руководил, правильно их расставлял.

После 27 туров «Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России

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