Оздоев стал игроком «Краснодара»
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.
Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года.
30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с ПАОК, за который он выступал с лета 2023 года. За это время на счету хавбека 141 матч за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее Оздоев играл в турецком «Фатих Карагюмрюк», «Зените», «Рубине», «Ахмате» и «Локомотиве».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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