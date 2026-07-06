Оздоев стал игроком «Краснодара»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.

Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года.

30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с ПАОК, за который он выступал с лета 2023 года. За это время на счету хавбека 141 матч за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее Оздоев играл в турецком «Фатих Карагюмрюк», «Зените», «Рубине», «Ахмате» и «Локомотиве».