Аршавин — о «Спартаке»: «Нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о «Спартаке».
«Спартак» понравился мне по весне, они выиграли Кубок. Но им все равно нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место. У них опять затишье какое-то, но оно пока идет им на пользу», — сказал Аршавин «СЭ».
В сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России.
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