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Сегодня, 09:36

Аршавин — о «Спартаке»: «Нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место»

Александр Абустин
корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о «Спартаке».

«Спартак» понравился мне по весне, они выиграли Кубок. Но им все равно нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место. У них опять затишье какое-то, но оно пока идет им на пользу», — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России.

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Андрей Аршавин
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
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