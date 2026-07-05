Аршавин — о «Спартаке»: «Нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о «Спартаке».

«Спартак» понравился мне по весне, они выиграли Кубок. Но им все равно нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место. У них опять затишье какое-то, но оно пока идет им на пользу», — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России.