«Зенит» — о Дугласе Сантосе и Луисе Энрике на ЧМ-2026: «Красивая была история!»

«Зенит» прокомментировал завершение участия игроков команды и сборной Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира-2026.

«Красивая была история!» — говорится в сообщении.

32-летний защитник Сантос на ЧМ-2026 сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями. 25-летний форвард Луис Энрике отыграл 28 минут в матче групповой стадии с Марокко.

В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2).