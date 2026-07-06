Касерес прибудет в расположение «Динамо» после ЧМ-2026 к 25 июля

Как стало известно «СЭ», защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение «Динамо» к 25 июля.

26-летний Касерес сыграл на чемпионате мира-2026 5 матчей за сборную Парагвая и не отличился результативными действиями.

Парагвай в 1/8 финала уступил сборной Франции (0:1).