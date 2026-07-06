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Сегодня, 12:20

В Узбекистане футболистам Файзуллаеву и Шомуродову подарили по электромобилю

Сергей Ярошенко

Футболисты сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев и Элдор Шомуродов получили в подарок электрокары после выступления команды на чемпионате мира-2026, сообщает Podrobno.uz.

По информации источника, игрокам вручили китайские кроссоверы стоимостью от 800 миллионов до почти 1 миллиарда сумов в зависимости от комплектации. Это составляет от 66,7 тысячи до 83,4 тысячи долларов.

Отмечается, что автомобили были вручены в знак признания заслуг футболистов. Спонсором подарка могла стать одна из частных узбекских компаний.

На чемпионате мира Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории турнира. Он отличился в матче группового этапа против Колумбии. Шомуродов забил единственный гол команды в игре с ДР Конго.

Сборная Узбекистана заняла последнее место в группе, проиграв все 3 матча.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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Аббосбек Файзуллаев
Элдор Шомуродов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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