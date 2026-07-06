В Узбекистане футболистам Файзуллаеву и Шомуродову подарили по электромобилю
Футболисты сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев и Элдор Шомуродов получили в подарок электрокары после выступления команды на чемпионате мира-2026, сообщает Podrobno.uz.
По информации источника, игрокам вручили китайские кроссоверы стоимостью от 800 миллионов до почти 1 миллиарда сумов в зависимости от комплектации. Это составляет от 66,7 тысячи до 83,4 тысячи долларов.
Отмечается, что автомобили были вручены в знак признания заслуг футболистов. Спонсором подарка могла стать одна из частных узбекских компаний.
На чемпионате мира Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории турнира. Он отличился в матче группового этапа против Колумбии. Шомуродов забил единственный гол команды в игре с ДР Конго.
Сборная Узбекистана заняла последнее место в группе, проиграв все 3 матча.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
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