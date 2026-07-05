Защитник «Зенита» Вега о матче с «Химнасией»: «Очень приятно, что аргентинские команды приезжают в Россию играть с лучшим клубом страны»

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился впечатлениями от товарищеской игры с «Химнасией» (1:1) в летней Winline Суперсерии.

«Мы знали, что матч будет тяжелым, но мне очень приятно, что аргентинские команды приезжают в Россию играть с лучшим клубом страны. Поэтому, на мой взгляд, получился хороший матч. Повторюсь, уезжаю домой с очень приятным чувством. Надеюсь, такие встречи с аргентинскими командами будут повторяться», — приводит слова Веги пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ.