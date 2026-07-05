Норвегия выбила Бразилию с чемпионата мира: онлайн-трансляция матча 1/8 финала

Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Это будет первая встреча соперников за последние 20 лет.

16 августа 2006 года товарищеский матч в Осло завершился со счетом 1:1. На гол Мортена Педерсена бразильцы ответили результативным ударом Даниэла Карвальо.

На чемпионатах мира в последний раз бразильцы и норвежцы играли 23 июня 1998-го. Матч группового этапа в Марселе завершился волевой победой норвежцев со счетом 2:1: на гол Бебето они ответили результативными ударами Туре-Андре Флу и Хьетиля Рекдаля.

На чемпионате мира-2026 бразильцы не проиграли ни разу — одна ничья и три победы. У норвежцев — три выигрыша и одно поражение. В атаке южноамериканцев выделяются Винисиус Жуниор (четыре гола) и Матеус Кунья (три), у европейцев пять голов на счету Эрлинга Холанна.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Бразилия — Норвегия. Присоединяйтесь!