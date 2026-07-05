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6 июля, 01:05

Норвегия выбила Бразилию с чемпионата мира: онлайн-трансляция матча 1/8 финала

Игра плей-офф ЧМ-2026.

Новое Ранее
6 июля, 01:06

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

6 июля, 01:06

В четвертьфинале Норвегия сыграет с сильнейшим в противостоянии Мексика — Англия. Эта игра начнется в 03.00 по московскому времени. Не пропустите нашу текстовую трансляцию!

6 июля, 01:05

Бразилия проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
1:2
Норвегия

6 июля, 01:05

Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира

90+12-я минута. Вот и все! Матч в Ист-Ратерфорде окончен! Футболисты сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили Норвегии со счетом 1:2. Дубль в концовке второго тайма сделал Эрлинг Холанн, а Неймар в компенсированное время забил пенальти. Уместно вспомнить нереализованный пенальти Гимарайнса в первом тайме. Бразилия, один из фаворитов ЧМ-2026, вылетела с турнира. Норвегия сенсационно шагнула в четвертьфинал!

6 июля, 01:05

90+12-я минута. Напомним, что шесть минут было компенсировано! Тренерский штаб норвежцев рвет и мечет. Уже столько же минут переиграли.

6 июля, 01:03

Неймар минимизировал отставание Бразилии в матче с Норвегией

90+10-я минута. ГОООЛ! 1:2 — Неймар реализовал пенальти. Но приятного для него, думается, мало.

6 июля, 01:02

90+9-я минута. Шанс для бразильцев уйти от сухого поражения. Каземиро заработал пенальти — ему в лицо попал защитник.

6 июля, 01:00

90+7-я минута. Мини-стычка на поле в формате стенка на стенку. Потолкались, поругались — и разошлись.

6 июля, 00:59

90+5-я минута. Эдегора зацепил Неймар. Фол в атаке заработали норвежцы, их победа все ближе.

6 июля, 00:57

90+4-я минута. У Данилу Луиса не держится мяч. Откровенно не идет игра в концовке — Холанн при его попустительстве забил второй гол.

6 июля, 00:56

90+3-я минута. Похоже, с выходом Неймара Анчелотти не угадал. Его лучшее время в карьере уже позади, зато у норвежцев в прайме Холанн.

6 июля, 00:55

90+2-я минута. Шесть минут было добавлено ко второму тайму. Едва ли они спасут бразильцев.

6 июля, 00:53

Холанн сделал дубль в матче сборной Норвегии с Бразилией

90-я минута. ГОООЛ! 2:0. Сенсация все ближе. Взял Эрлинг и пальнул с метров 22-х — правый дальний угол поражен.

6 июля, 00:53

89-я минута. Падение Винисиуса — без внимания арбитра. Подниматься нужно и играть.

6 июля, 00:50

88-я минута. Эдегор в чужой штрафной заработал право на угловой — Дуглас Сантос заблокировал удар норвежца.

6 июля, 00:49

87-я минута. Потом еще и опасный прострел Каземиро — никто из партнеров не замкнул.

6 июля, 00:49

86-я минута. Опасно! По замысловатой траектории мяч едва не завалился за шиворот Нюланну.

6 июля, 00:46

84-я минута. Неймар в штрафной прошел Эурснеса, но промедлил с решением и норвежец следом исправился в отборе.

6 июля, 00:46

83-я минута. Угловой исполнил Неймар — Айер помешал пробить сопернику. Еще один корнер будет.

6 июля, 00:45

82-я минута. На бровке активизировался Анчелотти. Пора и ему выйти из спячки, а то можно и без работы остаться.

6 июля, 00:44

80-я минута. Холанн забил свой шестой мяч на чемпионате. Где там Винисиус?

6 июля, 00:43

Холанн открыл счет в матче сборных Норвегии и Бразилии

79-я минута. ГОООЛ! 1:0. Норвегия повела. Холанн вышел из спячки! Фланговая подача Шельдерупа и удар головой Эрлинга — Алиссон пропускает!

6 июля, 00:42

79-я минута. Эдерсон вышел на поле. Гимарайнс заменен. Он сегодня не забил пенальти.

6 июля, 00:40

77-я минута. Норвежцы продолжают действовать первым номером, хотя казалось, что они андердоги и должны сдавать позиции.

6 июля, 00:39

76-я минута. Шельдеруп в ответной атаке побеспокоил Алиссона. Не застоялся голкипер, хотя после перерыва работы у него немного.

6 июля, 00:38

75-я минута. Бруну Гимарайнс справа простреливал в центр — норвежцы заблокировали.

6 июля, 00:35

73-я минута. Эдегор проник в чужую штрафную, а там завозился с мячом и сам упал.

6 июля, 00:35

72-я минута. Эурснес не пропустил по бровке Неймара. Защита доминирует над атакой.

6 июля, 00:33

70-я минута. Матч возобновился. Впереди заключительный отрезок второго тайма.

6 июля, 00:31

68-я минута. Данилу Сантос и Неймар появились на поле. А следом — пауза на водопой и рекламу.

6 июля, 00:30

67-я минута. Шанс у Холанна. Айер вырезал мяч на дальнюю штангу, но Эрлинг чуть не доехал до мяча. Не замкнул.

6 июля, 00:29

66-я минута. Алиссон ошибся на выходе, но Холанн до мяча не добрался. Габриел в том числе помешал.

6 июля, 00:27

64-я минута. Рюэрсон заменен. На поле появился Эурснес.

6 июля, 00:26

63-я минута. Нюланн в ближнем бою не дал забить Гимарайнсу. Прочем, лайнсмен зажег офсайд у Райна, который делал скидку на Гимарайнса.

6 июля, 00:25

62-я минута. Есть удар в створ из штрафной — Нюланн парировал мяч после выстрела низом Райана.

6 июля, 00:24

61-я минута. Эндрик взял игру на себя, ударил издали — рикошет, мяч ушел на угловой.

6 июля, 00:24

61-я минута. Пожалуй, Бобб передержал мяч в чужой штрафной при попытке пройти двух оппонентов.

6 июля, 00:22

59-я минута. Момент! Винисиус вывел один на один Эндрика, тот прокинул мяч мимо Нюланна, а в створ не попал.

6 июля, 00:21

58-я минута. Эндрик вышел на поле. Кунья игру покинул. Первая замена от Анчелотти.

6 июля, 00:20

57-я минута. Коллективный отбор в действии — Шельдеруп опять потерпел неудачу в атаке при входе в штрафную.

6 июля, 00:18

55-я минута. Кунья исполнил угловой — довольно опасно, но никто ближнюю штангу не замкнул.

6 июля, 00:18

55-я минута. Винисиус в ответной атаке заработал угловой.

6 июля, 00:17

54-я минута. Свежему Шельдерупу не удался обыгрыш один в один при входе в штрафную.

6 июля, 00:16

53-я минута. Судя по отсутствию у норвежцев длинных передач, дополнительное время уже почти началось. Риск сводится к минимуму.

6 июля, 00:15

52-я минута. Высокий прессинг используют норвежцы. Как бы им это потом в концовке не аукнулось.

6 июля, 00:14

51-я минута. Падение Рюэрсона в атаке, на правом фланге — тут уже свисток судьи промолчал.

6 июля, 00:12

50-я минута. Берг вроде бы неплохо продвинулся по центру, решился на дальний удар — мяч явно свалился с ноги.

6 июля, 00:11

49-я минута. Теперь грубый отбор при попытке оставить без мяча Бобба.

6 июля, 00:11

48-я минута. Активничает Райан. Сейчас у него зафиксировали касание рукой — фол в атаке.

6 июля, 00:10

47-я минута. Райан справа подключился к атаке, сделал подачу в штрафную — без сюрпризов для норвежцев.

6 июля, 00:09

46-я минута. Возобновился матч в Ист-Ратерфорде. Впереди второй тайм!

5 июля, 23:52

Сборные Бразилии и Норвегии в первом тайме счет не открыли

45+7-я минута. 0:0 — итог первого тайма, в котором Гимарайнс не реализовал пенальти. Атаки бразильцев острее, но и норвежцы имеют шансы на успех. Ждем голы после перерыва.

5 июля, 23:51

45+6-я минута. Заброс из глубины на Эдегора — мяч оказался в руках Алиссона. Перерыв все ближе.

5 июля, 23:50

45+4-я минута. Хорошая подача в штрафную справа — Мартинелли чуть-чуть головой не дотянулся до мяча.

5 июля, 23:48

45+3-я минута. Контроль мяча у норвежцев, пас из глубины: Холанн потолкался, а пробил Эдегор — Алиссон выручил.

5 июля, 23:47

45+1-я минута. Рюэрсон заработал право на угловой в борьбе за мяч с Мартинелли.

5 июля, 23:46

45-я минута. Аж шесть минут добавлено к первому тайму. Есть время на гол-другой в раздевалку.

5 июля, 23:44

43-я минута. Данилу заблокировал опасный удар с острого угла — Холанн в чужой штрафной нашел Эдегора.

5 июля, 23:42

42-я минута. Холанн пободался с тремя защитниками — Магальяйнс сделал скидку Алиссону.

5 июля, 23:41

41-я минута. Эдегор потерял мяч около штрафной, Винисиус тут же довел атаку до удара — Нюланн вновь надежен.

5 июля, 23:39

40-я минута. Похоже на дальний удар в исполнении Каземиро — норвежские защитники заблокировали и это.

5 июля, 23:38

38-я минута. Фол в атаке со стороны бразильцев зафиксирован — Берге досталось.

5 июля, 23:37

37-я минута. Холанн отметился ударом в створ. Может быть, не самый акцентированный удар, но Алиссон включился.

5 июля, 23:36

36-я минута. Мяч в сетке, но с внешней стороны — последствие удара Эдегора с острого угола.

5 июля, 23:35

35-я минута. То ли прострел, то ли удар Винисиуса — норвежцы заблокировали.

5 июля, 23:34

34-я минута. От ворот до ворот пролетел мяч: Нюланн сильно пнул — Алиссон снова сыграл на выходе.

5 июля, 23:34

33-я минута. Нуса один в один не сумел пройти Гимарайнса при попытке входа в штрафную.

5 июля, 23:32

32-я минута. Теперь нашлась работа для Алиссона -игра на выходе.

5 июля, 23:31

31-я минута. Острая атака у бразильцев. Слева, вдоль лицевой, прошел и прострелил Мартинелли — Нюланн отбил.

5 июля, 23:31

30-я минута. Матч возобновился. Мяч у бразильцев, они вбросили аут.

5 июля, 23:29

29-я минута. Любопытно, что во время паузы поле обильно полили.

5 июля, 23:28

27-я минута. Только сейчас пауза на водопой и рекламу.

5 июля, 23:27

26-я минута. До Нюланна докатился мяч, он далеко выбил мяч, но неточно. Аут вбросят бразильцы.

5 июля, 23:25

24-я минута. Падение Куньи в чужой штрафной после хорошего забега. Слишком картинное падение — за такое пенальти не ставят.

5 июля, 23:24

23-я минута. Райан сфолил на своей половине поля. Вольфе досталось, карточки нет.

5 июля, 23:22

22-я минута. Но для Холанна хорошо хотя бы то, что мяч у норвежцев. Нужно ждать свой шанс.

5 июля, 23:22

21-я минута. Где-то на поле расстворился Холанн. Пока он совершенно в тени.

5 июля, 23:20

20-я минута. Проникающий пас в штрафную на Кунью, ему поставили корпус — мяч у Нюланна.

5 июля, 23:19

19-я минута. Дуглас Сантос четко сыграл на бровке в отборе — Серлот остался без мяча.

5 июля, 23:19

18-я минута. Контратака три в три у бразильцев: Винисиус навесил, а удар у Куньи не получился.

5 июля, 23:18

17-я минута. Легендарный Роналдо смотрит за игрой соотечественников с трибун. Он понимает, что паниковать рано, весь матч еще впереди.

5 июля, 23:17

16-я минута. Райан на скорости ворвался в штрафную, бил сильно в правый угол — мимо.

5 июля, 23:16

16-я минута. Матч продолжается. Интрига жива — Норвегия в игре.

5 июля, 23:16

15-я минута. Теперь есть вопрос к Винисиусу, который почему-то не стал бить пенальти, хотя изначально собирался.

5 июля, 23:15

Гимарайнс не реализовал пенальти в матче сборных Бразилии и Норвегии

14-я минута. Нет гола! Зря Гимарайнс делал остановку перед ударом — Нюланн потащил удар низом.

5 июля, 23:14

13-я минута. Винисиус не будет исполнять 11-метровый штрафной удар. Он отдал мяч Гимарайнсу.

5 июля, 23:13

13-я минута. Вердикт главного рефери: пенальти в ворота Нюланна. То есть Айер фолил на Кунье.

5 июля, 23:13

12-я минута. ВАР включился — Исмаил Эльфат отправился смотреть кино.

5 июля, 23:12

11-я минута. Пока главный рефери Исмаил Эльфат пенальти на назначил. Включится ли ВАР?

5 июля, 23:11

10-я минута. Падение Куньи в чужой штрафной. Айер шел в подкат. Будет ли пенальти?

5 июля, 23:10

9-я минута. Винисиус упустил мяч за лицевую. Атака южноамериканцев завершилась ничем.

5 июля, 23:10

9-я минута. Первое проникновение бразильцев в чужую штрафную. Мартинелли был заблокирован.

5 июля, 23:08

8-я минута. Дебют матча явно остается за европейцами. Лучше они комбинируют, действуют первым номером.

5 июля, 23:07

7-я минута. Отбились бразильцы после стандарта норвежцев.

5 июля, 23:06

6-я минута. Сейчас Дуглас Сантос не пустил Серлота по бровке, пришлось норвежцу простреливать — заработан угловой.

5 июля, 23:05

5-я минута. Правый фланг норвежцев хорош. Именно там ранее усердствовал Серлот.

5 июля, 23:04

Гол Берга в ворота Бразилии отменен из-за вне игры

3-я минута. Мяч в воротах Алиссона, но из-за вне игры гол отменен. После паса Серлота забил Берг. Похоже, как раз Александр оказался в офсайде.

5 июля, 23:03

2-я минута. Будто выманивают бразильцы соперника к своей штрафной, потом быстро пасуются и ошибаются. Мяч у норвежцев.

5 июля, 23:02

2-я минута. Бразильцы проверяют терпение норвежцев, а именно Алиссон не спешит с началом атаки.

5 июля, 23:01

Матч сборных Бразилии и Норвегии стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Ист-Ратерфорде началась. С центра поля мяч в игру ввели норвежские футболисты.

5 июля, 22:57

Гимны прозвучали. После рекламы начнется самое главное — футбольный матч.

5 июля, 22:53

Футболисты сборных Бразилии и Норвегии появляются на поле. Сейчас будем слушать национальные гимны.

5 июля, 22:25

Стартовый состав сборной Норвегии на матч с Бразилией

Стартовый состав: Нюланд, Вольфе, Хеггем, Аер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.

Запасные: Хауге, Лангос, Шельдеруп, Бобб, Осгор, Фальхенер, Тангвик, Ларсен, Сельвик, Торстведт, Эстигор, Торсби, Эурснес, Бьеркан.

5 июля, 22:18

Стартовый состав сборной Бразилии на матч с Норвегией

Стартовый состав: Аллисон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Гимарайнс, Раян, Винисиус, Кунья.

Запасные: Эндрик, Эдерсон Силва, Леу Перейра, Игор Тиаго, Ибаньес, Рафинья, Луис Энрике, Эдерсон Мораеш, Фабиньо, Вевертон, Бремер, Неймар, Алекс Сандру, Данилу Сантос.

5 июля, 10:00

Бразилия — Норвегия: потери

У бразильцев травмированы полузащитники Лукас Пакета и Рафинья, а также защитник Уэсли Франко. У норвежцев под вопросом появление игрока обороны Юлиана Рюэрсона.

5 июля, 09:50

Форма сборной Норвегии на ЧМ-2026

Сборная Норвегии финишировала второй в группе I, набрав шесть очков. Команда Столе Сольбаккена проиграла только победителям группы французам (1:4), а победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2).

В 1/16 финала Норвегия переиграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1. Решающий мяч Эрлинг Холанн забил на 86-й минуте.

5 июля, 09:40

Форма сборной Бразилии на ЧМ-2026

Сборная Бразилии финишировала первой в группе С, набрав семь очков. Команда Карло Анчелотти лишь по дополнительным показателям (разнице мячей) опередила Марокко. В первом туре бразильцы и марокканцы сыграли вничью (1:1), затем бразильцы разгромили Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).

На старте плей-офф пентакампеоны одержали волевую победу над Японией (2:1) — победный мяч Габриел Мартинелли забил на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

5 июля, 09:30

Где смотреть трансляцию матча Бразилия — Норвегия

Матч сборных Бразилии и Норвегии в прямом эфире покажет «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

5 июля, 09:25

Где и во сколько пройдет матч Бразилия — Норвегия

Матч Бразилия — Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля, в Ист-Ратерфорде на арене New York/New Jersey Stadium. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

5 июля, 09:15

Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Это будет первая встреча соперников за последние 20 лет.

16 августа 2006 года товарищеский матч в Осло завершился со счетом 1:1. На гол Мортена Педерсена бразильцы ответили результативным ударом Даниэла Карвальо.

На чемпионатах мира в последний раз бразильцы и норвежцы играли 23 июня 1998-го. Матч группового этапа в Марселе завершился волевой победой норвежцев со счетом 2:1: на гол Бебето они ответили результативными ударами Туре-Андре Флу и Хьетиля Рекдаля.

На чемпионате мира-2026 бразильцы не проиграли ни разу — одна ничья и три победы. У норвежцев — три выигрыша и одно поражение. В атаке южноамериканцев выделяются Винисиус Жуниор (четыре гола) и Матеус Кунья (три), у европейцев пять голов на счету Эрлинга Холанна.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Бразилия — Норвегия. Присоединяйтесь!

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