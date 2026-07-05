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6 июля, 01:05
Норвегия выбила Бразилию с чемпионата мира: онлайн-трансляция матча 1/8 финала
Игра плей-офф ЧМ-2026.
В четвертьфинале Норвегия сыграет с сильнейшим в противостоянии Мексика — Англия. Эта игра начнется в 03.00 по московскому времени. Не пропустите нашу текстовую трансляцию!
Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира
90+12-я минута. Вот и все! Матч в Ист-Ратерфорде окончен! Футболисты сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили Норвегии со счетом 1:2. Дубль в концовке второго тайма сделал Эрлинг Холанн, а Неймар в компенсированное время забил пенальти. Уместно вспомнить нереализованный пенальти Гимарайнса в первом тайме. Бразилия, один из фаворитов ЧМ-2026, вылетела с турнира. Норвегия сенсационно шагнула в четвертьфинал!
90+12-я минута. Напомним, что шесть минут было компенсировано! Тренерский штаб норвежцев рвет и мечет. Уже столько же минут переиграли.
Неймар минимизировал отставание Бразилии в матче с Норвегией
90+10-я минута. ГОООЛ! 1:2 — Неймар реализовал пенальти. Но приятного для него, думается, мало.
90+9-я минута. Шанс для бразильцев уйти от сухого поражения. Каземиро заработал пенальти — ему в лицо попал защитник.
90+7-я минута. Мини-стычка на поле в формате стенка на стенку. Потолкались, поругались — и разошлись.
90+5-я минута. Эдегора зацепил Неймар. Фол в атаке заработали норвежцы, их победа все ближе.
90+4-я минута. У Данилу Луиса не держится мяч. Откровенно не идет игра в концовке — Холанн при его попустительстве забил второй гол.
90+3-я минута. Похоже, с выходом Неймара Анчелотти не угадал. Его лучшее время в карьере уже позади, зато у норвежцев в прайме Холанн.
90+2-я минута. Шесть минут было добавлено ко второму тайму. Едва ли они спасут бразильцев.
Холанн сделал дубль в матче сборной Норвегии с Бразилией
90-я минута. ГОООЛ! 2:0. Сенсация все ближе. Взял Эрлинг и пальнул с метров 22-х — правый дальний угол поражен.
88-я минута. Эдегор в чужой штрафной заработал право на угловой — Дуглас Сантос заблокировал удар норвежца.
86-я минута. Опасно! По замысловатой траектории мяч едва не завалился за шиворот Нюланну.
84-я минута. Неймар в штрафной прошел Эурснеса, но промедлил с решением и норвежец следом исправился в отборе.
83-я минута. Угловой исполнил Неймар — Айер помешал пробить сопернику. Еще один корнер будет.
82-я минута. На бровке активизировался Анчелотти. Пора и ему выйти из спячки, а то можно и без работы остаться.
Холанн открыл счет в матче сборных Норвегии и Бразилии
79-я минута. ГОООЛ! 1:0. Норвегия повела. Холанн вышел из спячки! Фланговая подача Шельдерупа и удар головой Эрлинга — Алиссон пропускает!
77-я минута. Норвежцы продолжают действовать первым номером, хотя казалось, что они андердоги и должны сдавать позиции.
76-я минута. Шельдеруп в ответной атаке побеспокоил Алиссона. Не застоялся голкипер, хотя после перерыва работы у него немного.
68-я минута. Данилу Сантос и Неймар появились на поле. А следом — пауза на водопой и рекламу.
67-я минута. Шанс у Холанна. Айер вырезал мяч на дальнюю штангу, но Эрлинг чуть не доехал до мяча. Не замкнул.
66-я минута. Алиссон ошибся на выходе, но Холанн до мяча не добрался. Габриел в том числе помешал.
63-я минута. Нюланн в ближнем бою не дал забить Гимарайнсу. Прочем, лайнсмен зажег офсайд у Райна, который делал скидку на Гимарайнса.
62-я минута. Есть удар в створ из штрафной — Нюланн парировал мяч после выстрела низом Райана.
61-я минута. Пожалуй, Бобб передержал мяч в чужой штрафной при попытке пройти двух оппонентов.
59-я минута. Момент! Винисиус вывел один на один Эндрика, тот прокинул мяч мимо Нюланна, а в створ не попал.
57-я минута. Коллективный отбор в действии — Шельдеруп опять потерпел неудачу в атаке при входе в штрафную.
55-я минута. Кунья исполнил угловой — довольно опасно, но никто ближнюю штангу не замкнул.
53-я минута. Судя по отсутствию у норвежцев длинных передач, дополнительное время уже почти началось. Риск сводится к минимуму.
52-я минута. Высокий прессинг используют норвежцы. Как бы им это потом в концовке не аукнулось.
51-я минута. Падение Рюэрсона в атаке, на правом фланге — тут уже свисток судьи промолчал.
50-я минута. Берг вроде бы неплохо продвинулся по центру, решился на дальний удар — мяч явно свалился с ноги.
48-я минута. Активничает Райан. Сейчас у него зафиксировали касание рукой — фол в атаке.
47-я минута. Райан справа подключился к атаке, сделал подачу в штрафную — без сюрпризов для норвежцев.
Сборные Бразилии и Норвегии в первом тайме счет не открыли
45+7-я минута. 0:0 — итог первого тайма, в котором Гимарайнс не реализовал пенальти. Атаки бразильцев острее, но и норвежцы имеют шансы на успех. Ждем голы после перерыва.
45+6-я минута. Заброс из глубины на Эдегора — мяч оказался в руках Алиссона. Перерыв все ближе.
45+4-я минута. Хорошая подача в штрафную справа — Мартинелли чуть-чуть головой не дотянулся до мяча.
45+3-я минута. Контроль мяча у норвежцев, пас из глубины: Холанн потолкался, а пробил Эдегор — Алиссон выручил.
45-я минута. Аж шесть минут добавлено к первому тайму. Есть время на гол-другой в раздевалку.
43-я минута. Данилу заблокировал опасный удар с острого угла — Холанн в чужой штрафной нашел Эдегора.
42-я минута. Холанн пободался с тремя защитниками — Магальяйнс сделал скидку Алиссону.
41-я минута. Эдегор потерял мяч около штрафной, Винисиус тут же довел атаку до удара — Нюланн вновь надежен.
40-я минута. Похоже на дальний удар в исполнении Каземиро — норвежские защитники заблокировали и это.
37-я минута. Холанн отметился ударом в створ. Может быть, не самый акцентированный удар, но Алиссон включился.
36-я минута. Мяч в сетке, но с внешней стороны — последствие удара Эдегора с острого угола.
34-я минута. От ворот до ворот пролетел мяч: Нюланн сильно пнул — Алиссон снова сыграл на выходе.
33-я минута. Нуса один в один не сумел пройти Гимарайнса при попытке входа в штрафную.
31-я минута. Острая атака у бразильцев. Слева, вдоль лицевой, прошел и прострелил Мартинелли — Нюланн отбил.
26-я минута. До Нюланна докатился мяч, он далеко выбил мяч, но неточно. Аут вбросят бразильцы.
24-я минута. Падение Куньи в чужой штрафной после хорошего забега. Слишком картинное падение — за такое пенальти не ставят.
22-я минута. Но для Холанна хорошо хотя бы то, что мяч у норвежцев. Нужно ждать свой шанс.
20-я минута. Проникающий пас в штрафную на Кунью, ему поставили корпус — мяч у Нюланна.
18-я минута. Контратака три в три у бразильцев: Винисиус навесил, а удар у Куньи не получился.
17-я минута. Легендарный Роналдо смотрит за игрой соотечественников с трибун. Он понимает, что паниковать рано, весь матч еще впереди.
15-я минута. Теперь есть вопрос к Винисиусу, который почему-то не стал бить пенальти, хотя изначально собирался.
Гимарайнс не реализовал пенальти в матче сборных Бразилии и Норвегии
14-я минута. Нет гола! Зря Гимарайнс делал остановку перед ударом — Нюланн потащил удар низом.
13-я минута. Винисиус не будет исполнять 11-метровый штрафной удар. Он отдал мяч Гимарайнсу.
13-я минута. Вердикт главного рефери: пенальти в ворота Нюланна. То есть Айер фолил на Кунье.
11-я минута. Пока главный рефери Исмаил Эльфат пенальти на назначил. Включится ли ВАР?
9-я минута. Первое проникновение бразильцев в чужую штрафную. Мартинелли был заблокирован.
8-я минута. Дебют матча явно остается за европейцами. Лучше они комбинируют, действуют первым номером.
6-я минута. Сейчас Дуглас Сантос не пустил Серлота по бровке, пришлось норвежцу простреливать — заработан угловой.
Гол Берга в ворота Бразилии отменен из-за вне игры
3-я минута. Мяч в воротах Алиссона, но из-за вне игры гол отменен. После паса Серлота забил Берг. Похоже, как раз Александр оказался в офсайде.
2-я минута. Будто выманивают бразильцы соперника к своей штрафной, потом быстро пасуются и ошибаются. Мяч у норвежцев.
2-я минута. Бразильцы проверяют терпение норвежцев, а именно Алиссон не спешит с началом атаки.
Матч сборных Бразилии и Норвегии стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Ист-Ратерфорде началась. С центра поля мяч в игру ввели норвежские футболисты.
Футболисты сборных Бразилии и Норвегии появляются на поле. Сейчас будем слушать национальные гимны.
Стартовый состав сборной Норвегии на матч с Бразилией
Стартовый состав: Нюланд, Вольфе, Хеггем, Аер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.
Запасные: Хауге, Лангос, Шельдеруп, Бобб, Осгор, Фальхенер, Тангвик, Ларсен, Сельвик, Торстведт, Эстигор, Торсби, Эурснес, Бьеркан.
Стартовый состав сборной Бразилии на матч с Норвегией
Стартовый состав: Аллисон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Гимарайнс, Раян, Винисиус, Кунья.
Запасные: Эндрик, Эдерсон Силва, Леу Перейра, Игор Тиаго, Ибаньес, Рафинья, Луис Энрике, Эдерсон Мораеш, Фабиньо, Вевертон, Бремер, Неймар, Алекс Сандру, Данилу Сантос.
Бразилия — Норвегия: потери
У бразильцев травмированы полузащитники Лукас Пакета и Рафинья, а также защитник Уэсли Франко. У норвежцев под вопросом появление игрока обороны Юлиана Рюэрсона.
Форма сборной Норвегии на ЧМ-2026
Сборная Норвегии финишировала второй в группе I, набрав шесть очков. Команда Столе Сольбаккена проиграла только победителям группы французам (1:4), а победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2).
В 1/16 финала Норвегия переиграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1. Решающий мяч Эрлинг Холанн забил на 86-й минуте.
Форма сборной Бразилии на ЧМ-2026
Сборная Бразилии финишировала первой в группе С, набрав семь очков. Команда Карло Анчелотти лишь по дополнительным показателям (разнице мячей) опередила Марокко. В первом туре бразильцы и марокканцы сыграли вничью (1:1), затем бразильцы разгромили Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).
На старте плей-офф пентакампеоны одержали волевую победу над Японией (2:1) — победный мяч Габриел Мартинелли забил на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
Где смотреть трансляцию матча Бразилия — Норвегия
Матч сборных Бразилии и Норвегии в прямом эфире покажет «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Бразилия — Норвегия
Матч Бразилия — Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля, в Ист-Ратерфорде на арене New York/New Jersey Stadium. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Это будет первая встреча соперников за последние 20 лет.
16 августа 2006 года товарищеский матч в Осло завершился со счетом 1:1. На гол Мортена Педерсена бразильцы ответили результативным ударом Даниэла Карвальо.
На чемпионатах мира в последний раз бразильцы и норвежцы играли 23 июня 1998-го. Матч группового этапа в Марселе завершился волевой победой норвежцев со счетом 2:1: на гол Бебето они ответили результативными ударами Туре-Андре Флу и Хьетиля Рекдаля.
На чемпионате мира-2026 бразильцы не проиграли ни разу — одна ничья и три победы. У норвежцев — три выигрыша и одно поражение. В атаке южноамериканцев выделяются Винисиус Жуниор (четыре гола) и Матеус Кунья (три), у европейцев пять голов на счету Эрлинга Холанна.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Бразилия — Норвегия. Присоединяйтесь!