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Сегодня, 21:27

Медики «Зенита»-2 спасли жизнь человеку, находясь на сборах в Белоруссии

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Врач Дмитрий Лебедев и массажисты Дмитрий Неклюдов и Евгений Малышко, входящие в медицинский штаб второй команды «Зенита», спасли жизнь мужчине, потерявшему сознание.

Представители «Зенита», возвращаясь с вечерней тренировки, стали свидетелями ситуации, где взрослому человеку требовалась первая помощь. Медицинский штаб оперативно отреагировал на инцидент и в течение десяти минут приводил пассажира остановившейся машины в чувства до приезда скорой.

Благодаря действиям специалистов «Зенита»-2 удалось избежать критических последствий до прибытия бригады белорусских врачей.

«Футбольный клуб «Зенит» желает выздоровления пострадавшему и благодарит медицинский штаб команды за готовность помочь и неравнодушие в ситуации», — сообщили в пресс-службе клуба.

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ФК Зенит-2
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Семак подвел итоги товарищеского матча с «Химнасией»
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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