Медики «Зенита»-2 спасли жизнь человеку, находясь на сборах в Белоруссии

Врач Дмитрий Лебедев и массажисты Дмитрий Неклюдов и Евгений Малышко, входящие в медицинский штаб второй команды «Зенита», спасли жизнь мужчине, потерявшему сознание.

Представители «Зенита», возвращаясь с вечерней тренировки, стали свидетелями ситуации, где взрослому человеку требовалась первая помощь. Медицинский штаб оперативно отреагировал на инцидент и в течение десяти минут приводил пассажира остановившейся машины в чувства до приезда скорой.

Благодаря действиям специалистов «Зенита»-2 удалось избежать критических последствий до прибытия бригады белорусских врачей.

«Футбольный клуб «Зенит» желает выздоровления пострадавшему и благодарит медицинский штаб команды за готовность помочь и неравнодушие в ситуации», — сообщили в пресс-службе клуба.