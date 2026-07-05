Медики «Зенита»-2 спасли жизнь человеку, находясь на сборах в Белоруссии
Врач Дмитрий Лебедев и массажисты Дмитрий Неклюдов и Евгений Малышко, входящие в медицинский штаб второй команды «Зенита», спасли жизнь мужчине, потерявшему сознание.
Представители «Зенита», возвращаясь с вечерней тренировки, стали свидетелями ситуации, где взрослому человеку требовалась первая помощь. Медицинский штаб оперативно отреагировал на инцидент и в течение десяти минут приводил пассажира остановившейся машины в чувства до приезда скорой.
Благодаря действиям специалистов «Зенита»-2 удалось избежать критических последствий до прибытия бригады белорусских врачей.
«Футбольный клуб «Зенит» желает выздоровления пострадавшему и благодарит медицинский штаб команды за готовность помочь и неравнодушие в ситуации», — сообщили в пресс-службе клуба.
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8
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9
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14
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